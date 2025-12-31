Hatay'da kumaş deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, depoda hasara yol açtı.
Hürriyet Mahallesi'nde bir binanın giriş katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel