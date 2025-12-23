Haberler

İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 araç kiralama firmasında denetim yapıldı. Ruhsatsız bir iş yeri ve takip cihazı kullanmayan iki işletme tespit edildi. Ayrıca, gerçeğe aykırı kayıt tutan bir firmaya cezai işlem uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 firmada denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını, 2 işletmenin de takip cihazı kullanmadığını tespit etti.

Denetimlerde ayrıca gerçeğe aykırı kayıt tutan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
