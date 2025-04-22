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İskenderun'da 23 Nisan Bayramı etkinlikleri kapsamında başarılı öğrencilere ödül verildi

İskenderun'da 23 Nisan Bayramı etkinlikleri kapsamında başarılı öğrencilere ödül verildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen sportif yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerini Kaymakam Muhammet Önder ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel takdim etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen sportif yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen törende, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, tüm çocukların bayramını kutladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de çocukların bayram sevincine ortak olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

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Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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