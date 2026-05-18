İskenderun ilçesinde başarılı sporcular ödüllendirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu'nda çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara 2 bin 500 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sporcuların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder de katıldı.