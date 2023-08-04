İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde kiraz toplamadan dönen işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, Mut-Karaman yolu Ak Çeşme mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'nın Hadim ilçesinden kiraz toplamadan gelen işçileri taşıyan minibüs 70 FV 874 plakalı minibüs, virajda fren patlaması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç toprak kaymasını önlemek için yapılan duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından yaşamını yitiren tarım işçisi Ayşe Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.