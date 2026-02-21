Haberler

Erzurum'da bir firma, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü

Erzurum'da bir firma, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, parasını alamadıkları gerekçesiyle inşaatta kullandıkları malzemeleri sökerek kamyonete yükledi. Firmanın sahibi, yıllardır alacaklarının olduğunu ve mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü.

Müftü Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın giriş katındaki dükkanların kapı ve pencerelerini sökenler, polise, paralarını alamadıkları için taktıkları malzemeleri söktüklerini belirtti.

Firmanın sahibi Selçuk Aksoy, AA muhabirine, parasını alamadığını ve mağdur edildiğini belirtti.

Söz konusu inşaat firmasından yıllardır alacağı olduğunu iddia eden Aksoy, "20-25 milyon liraya yakın alacağımız var. Alacağımızı kurtarmak için yaptık, yoksa burayı da yapmazdık. Balkon korkuluklarını da taktık, duşakabinler için de anlaşmıştık. Dükkan cephelerini takmıştık, onları söktük, yarın da balkonlarda taktığımız korkulukları sökeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, inşaata taktıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla söktüğü malzemeleri kamyonetine yükleyerek götürdü.

Kaynak: AA / Talha Koca
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
İstanbul'da korkutan tablo! Susuzluk riski giderek büyüyor

İstanbul'da korkutan tablo! Risk çok büyük
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?