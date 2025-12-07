Haberler

Emep'li Karaca: "İşçilerin Emeklerinin Üzerine Çökmeleri Yetmiyormuş Gibi Hayatları Çalınıyor"

Güncelleme:
Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, iki kolunu kaybeden işçi Murat Doğan'ı hastanede ziyaret etti. Karaca, iş kazalarının artışına dikkat çekerek örgütlenmenin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Şireci Tekstil'de iş kazası sonrasında kollarını kaybeden işçiyi, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Karaca, "İşçilerin emeklerinin üzerine çökmeleri yetmiyormuş gibi elleri, kolları, parmakları, hayatları çalınıyor" dedi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Şireci Tekstil'de bir işçinin iş kazası geçirerek iki kolunun koptuğunu açıkladı. 2 kolunu da kaybeden 47 yaşındaki Murat Doğan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hastaneye işçiyi ve ailesini ziyarete giden EMEP Milletvekili Sevda Karaca, burada yaptığı açıklamada, Murat Doğan'ın 10 yıldır Şireci'de çalıştığını belirtti. Karaca, Gaziantep'te patronların karı uğruna bir "mezbaha düzeni" işletildiğini belirtti.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde neredeyse her ay ölümcül bir kaza yaşandığını anlatan Karaca "İşçilerin emeklerinin üzerine çökmeleri yetmiyormuş gibi elleri, kolları, parmakları, hayatları çalınıyor" diye konuştu.

"Elimizdeki tek gücümüz örgütlülüğümüz"

EMEP olarak Murat Doğan ve ailesinin yanlarında olduklarını belirten Karaca, Doğan'ın 3 çocuğunun geleceği açısından "mezbaha düzenine" karşı çıkmanın önemli olduğunu belirtti.

Başpınar işçilerine de seslenerek bu düzene karşı örgütlenme çağrısı yapan Karaca, "Bu şehirde iş kazalarında ellerini, kollarını, canlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz için yapılacak en temel şey insanca çalışılacak bir iş yaşamının kurulabilmesi. Bunun için de elimizdeki tek gücümüz örgütlülüğümüz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da seslenen Karaca, şunları kaydetti:

"Daha önce bu şehirde bu mezbaha düzeninin denetimsizlik sonucu olduğunu çok defa dile getirdik. Yaşanan iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, önlem alınması için başvurularda bulunduk. Soru önergeleri verdik. Hepsini geçiştirdiniz. Bugün Murat kardeşimizin 2 kolunu birden kapan bu mezbaha düzeninin sorumlularından biri de sizsiniz. İşçilerin canını koruyabilmek için acil denetim ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yerine getirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
