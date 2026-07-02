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İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Resmen Başladı

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İrlanda, Dublin Kalesi'nde düzenlenen törenle AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı. Konsey Başkanı Costa, Avrupa'nın ekonomik rekabet gücü, güvenlik ve dayanıklılığının artırılması taahhüdünde bulundu.

DUBLİN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen İrlanda Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nın açılış töreninde konuştu, 1 Temmuz 2026.

İrlanda çarşamba günü Dublin Kalesi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı resmen devralarak, jeopolitik zorlukların arttığı bir dönemde Avrupa'nın ekonomik rekabet gücünü, güvenliğini ve dayanıklılığını güçlendirme taahhüdünde bulundu. (Fotoğraf: Zhao Jiasong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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