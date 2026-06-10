Uluslararası Göç Örgütü: İki Haftada 85.000'den Fazla Afgan Mülteci İran ve Pakistan'dan Geri Döndü

KABİL, 10 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde İran ve Pakistan'dan toplam 85.420 Afgan mültecinin ülkelerine geri döndüğünü duyurdu.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News haber kanalı çarşamba günkü haberinde, örgütün verilerine göre bu süre zarfında ülkeye İran'dan yaklaşık 44.596, Pakistan'dan ise 40.824 Afgan mültecinin giriş yaptığını bildirdi.

Sınır ötesi nüfus hareketlerini izleyen Uluslararası Göç Örgütü'nün, ülkeye dönen savunmasız durumdaki mültecilere insani yardım ve koruma hizmetleri sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

Son yıllarda ekonomik zorluklar ve bölgesel göç eğilimleri nedeniyle Afganistan'a geri dönen mülteci sayısında sürekli artış yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua