İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil birim hedef alındı

Güncelleme:
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi ve 65 okulun hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda 11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 33'ü yaralandı.

İran Kızılayı, ABD- İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denildi.

Saldırılarda 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
