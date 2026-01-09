Haberler

İran'da protestolar sırasında bir savcı öldürüldü

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde düzenlenen gösterilerde savcı Ali Ekber Hüzeyinzade ve emniyet görevlileri yanarak hayatlarını kaybetti. Göstericilerin itfaiye ekiplerinin müdahalesine izin vermemesi üzerine olay meydana geldi. Yapılan açıklamalarla birlikte, gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının arttığı bildirildi.

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde bir savcının öldürüldüğü açıklandı.

Kuzey Horasan Savcılığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli bölgelerden Kuzey Horasan'a gelen provokatörler, içinde savcı Ali Ekber Hüzeyinzade ile emniyet görevlilerinin bulunduğu konteyneri ateşe verdi.

Göstericilerin itfaiye ekiplerinin müdahalesine izin vermemesi üzerine savcı ve beraberindeki emniyet görevlileri yanarak hayatını kaybetti.

Kuzey Horasan Savcılığı, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei de savcı Hüzeyinzade'nin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
