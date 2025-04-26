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Rüşvet anı kamerada

İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama

İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama
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İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda, henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın limandaki bir konteynerden kaynaklandığı bildirilirken, olay sonucunda bir binanın da hasar gördüğü belirtildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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