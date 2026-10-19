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Iran Air Genel Müdürü, yaptırımlar nedeniyle 1000 yerine 300 uçak bulunduğunu söyledi

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Iran Air Genel Müdürü Tahir Abdulhay, yaptırımlar nedeniyle filoda olması gereken 1000 uçak yerine 300 küsur uçak bulunduğunu söyledi. Abdulhay, yedek parça sıkıntısının uçan uçak sayısını azalttığını ve şirketin bazı pazarları kaybetmesine yol açtığını belirtti.

İran'da devlete ait hava yolu şirketi Iran Air'in (Homa) Genel Müdürü Tahir Abdulhay, yaptırımlar nedeniyle şirketin uçak filosunda ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, filoda bulunması gereken uçak sayısının çok altında kaldıklarını ve mevcut uçakların da yalnızca bir bölümünü kullanabildiklerini söyledi.

İran merkezli "entekhab" haber sitesinin haberine göre Abdulhay, düzenlediği basın toplantısında şirketin filosu, yedek parça temini ve mali kaynaklarına ilişkin bilgi verdi.

Abdulhay, "1000 uçağımız olması gerekirken 300 küsur uçağımız var. Bunlardan 130 ila 140'ı uçabiliyordu ki, 30 ila 40'ı savaşta imha edildi." dedi.

Ekonomik yaptırımların İran'ın hava taşımacılığı sektörüne verdiği zarara işaret eden Abdulhay, yedek parça tedarikinde yaşanan sıkıntıların operasyonel durumdaki uçak sayısının azalmasına ve şirketin gelir getiren pazarlardan bir bölümünü kaybetmesine yol açtığını ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları, ülkenin sivil havacılık sektöründe yeni uçak alımını, yedek parça tedarikini, bakım ve onarım hizmetlerini ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor.

Washington yönetiminin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya koyması, İran'ın Airbus ve Boeing gibi büyük üreticilerden yeni uçak satın alma girişimlerini büyük ölçüde sekteye uğrattı. Yedek parça ve teknik desteğe erişimde yaşanan güçlükler de bakım maliyetlerini artırırken bazı uçakların uzun süre hizmet dışı kalmasına yol açıyor.???????

Kaynak: AA
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