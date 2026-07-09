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Bakan Yumaklı: Haziranda 315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık

Bakan Yumaklı: Haziranda 315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesini hesaplara aktardık" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesini hesaplara aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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