Intel'in Üçüncü Çeyrek Geliri Yüzde 3 Arttı

Güncelleme:
ABD'li çip üreticisi Intel, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 3 artırarak 13,7 milyar dolara yükseltti. Şirket bu dönemde 4,1 milyar dolar net kar elde etti ve piyasa beklentilerini aştı.

NEW ABD'li çip üreticisi Intel'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Intel, temmuz-eylül dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 13,7 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, piyasa beklentilerini aştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 16,6 milyar dolar net zarar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 4,1 milyar dolar net kar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına karı da aynı dönemde 90 sent oldu. Intel, geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 3,88 dolar zarar açıklamıştı.

Bilançonun güçlendirilmesi için adımlar atıldı

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda iyileşen performansını ve istikrarlı ilerlemesini yansıttığını belirtti.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner de üçüncü çeyrekte, bilançoyu güçlendirmek için anlamlı adımlar attıklarını söyledi.

Bunlar arasında, ABD hükümetinden hızlandırılmış finansman ile Nvidia ve SoftBank Group'un yatırımlarının yer aldığına işaret eden Zinsner, bu yatırımların Intel'in operasyonel esnekliğini artırdığını vurguladı.

Zinsner, "Beklenenden daha güçlü olan üçüncü çeyrek sonuçlarımız, üst üste dördüncü çeyrekteki iyileşmeye işaret ediyor ve ana pazarlarımızın temel gücünü yansıtıyor. Mevcut talep arzı aşıyor ve bu eğilimin 2026 yılına kadar devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Intel'in açıklamasında, ABD hükümetiyle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) danışıldığı ancak federal hükümetin kapalı olması dolayısıyla SEC personeli ile istişarelerin sonuçlandırılamadığı bildirildi.

Açıklamada SEC personelinin uygun muhasebe işlemine ilişkin farklı bir görüşe sahip olması durumunda, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının revize edilebileceği uyarısında bulunuldu.

Intel üçüncü çeyrekte milyarlarca dolar yatırım aldı

Ağustos ayında ABD yönetimiyle bir anlaşma yapan Intel, hükümetin şirket hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Japonya merkezli SoftBank Group da ağustosta Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Geçen ay ise Nvidia özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere Intel ile işbirliği yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
