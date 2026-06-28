Haberler

İngiltere, Panama'yı 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Panama ise puansız veda etti.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti. Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle kazanan İngiltere, grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Panama ise turnuvaya puansız veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında İngiltere ile Panama karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi İngiltere, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Jude Bellingham ile 67'nci dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla grup aşamasını iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamlayan İngiltere, 7 puanla L Grubu'nu lider bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı. Panama ise üç maçını da kaybederek puansız şekilde Dünya Kupası'na veda etti.

Kaynak: ANKA
Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı

Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Son 32'ye kalan son takımlar belli oluyor! İşte tüm detaylar

Son 32'ye kalan son takımlar belli oluyor! İşte tüm detaylar