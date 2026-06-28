(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti. Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle kazanan İngiltere, grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Panama ise turnuvaya puansız veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında İngiltere ile Panama karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi İngiltere, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Jude Bellingham ile 67'nci dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla grup aşamasını iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamlayan İngiltere, 7 puanla L Grubu'nu lider bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı. Panama ise üç maçını da kaybederek puansız şekilde Dünya Kupası'na veda etti.

Kaynak: ANKA