İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 39 santigrat dereceyi gördü.

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 39 santigrat dereceyi gördü.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 39.1 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Togo Cumhuriyeti England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title