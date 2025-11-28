İnegöl'de Sunta Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında meydana gelen kazada, üzerine çelik blok devrilen 33 yaşındaki işçi M.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahale yaparak hastaneye kaldırdı.
Süleymaniye OSB Mahallesi 2. Cadde'deki bir sunta fabrikasında işçi olarak çalışan M.A'nın (33) üzerine duvara dayalı çelik blok devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel