İncesu'nun Yufka Ekmeğine Gurbetçilerden Yoğun İlgi
İncesu Belediyesi, katkı maddesi kullanılmadan el emeğiyle üretilen yufka ekmekleriyle gurbetçilerin ilgisini çekiyor. Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yufka ekmeğin hem ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını hem de geleneksel tatların korunmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

İncesu Belediyesi tarafından üretilen yufka ekmeğine dönüş hazırlığı yapan gurbetçiler ilgi gösteriyor.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yazılı açıklamasında, yaz tatilini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, belediye tesislerinde, katkı maddesi kullanılmadan, el emeğiyle hazırlanan yufka ekmeklerden satın alarak geldikleri ülkelere götürdüklerini ifade etti.

İncesu'nun değerlerini dünyaya tanıtmaktan gurur duyulduklarını vurgulayan İlmek, şunları kaydetti:

"Yufkamız, hem geleneksel tatlarımızın korunması hem de ilçemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak. Yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Sipariş rekoru kırmaya devam ediyoruz. Nişasta olmadan ürettiğimiz bu lezzet herkes tarafından beğenildi ve kabul gördü. İlçedeki kadınlarımız aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu yıl da çalışmak için gurbet ellerde olan vatandaşlarımızın sofrasına gönderilmek üzere siparişler aldık. Bunları teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
