İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı

İncesu Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Faruk Ünsal yeniden başkan seçildi. Esnafın sorunları ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İncesu Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları görüşüldü.

Yapılan seçimde Faruk Ünsal güven tazeledi.

Ünsal, yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, İncesu esnafının sorunlarının çözümü ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Genel kurula, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Aykar, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
