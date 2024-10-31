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İncesu'da 40 Milyon Lira Maliyetle Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı

İncesu'da 40 Milyon Lira Maliyetle Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı
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İncesu'da 2 ay süren altyapı çalışmalarının ardından 3 mahallede toplam 40 milyon lira maliyetle sıcak asfalt serildi. Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yapılan işin yıllardır süregelen altyapı sorununu çözdüğünü belirtti.

İncesu'da 2 ay süren alt yapı çalışmanın ardından yollara 40 milyon lira maliyetli sıcak asfalt serildi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yazılı açıklamasında, ilçedeki 3 mahallede KASKİ, elektrik şirketi ve internet iletim firmasının alt yapı çalışmalarını bitirdikten sonra cadde ve sokaklarda asfaltlama işlemlerinin de tamamlandığını bildirdi.

İlmek, "İlçemizde yıllardır süre gelen alt yapı sorununu çözdük. 3 mahallede yollara 40 milyon lira maliyetli sıcak asfalt attık. Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle son 50 yılın en uzun mesafeli sıcak asfaltını tek seferde attık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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