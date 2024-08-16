İMO Samsun Şube Başkanı: Samsun'da Yapı Stoku Alarm Veriyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, Samsun'da yapı stokunun alarm verdiğini söyledi.

Talak, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki 10 milyon civarında olan yapı stokunun 6 veya 7 milyon civarında olan kısmının riskli yapı statüsünde olduğunu ileri sürdü.

Samsun'daki yapı stoku konusunda envanter çalışması yapılması gerektiğine işaret eden Talak, "Samsun'da yapı stoku envanter çalışmasının en kısa sürede yapılıp gerekli kriterleri taşımayan yapıların yenilenmesi gerekiyor. Samsun'da yapı stokunun alarm veriyor. Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 25 yılda alınmayan tedbirlerin bedelini son olarak yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı bir şekilde ödedik. Toplumun beklenen afetlere karşı endişeleri, yerel ve merkezi yöneticilerden beklentileri özellikle son yerel seçimlerde açık bir şekilde görüldü." dedi.