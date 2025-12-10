Imf, Çin'in Büyüme Tahminlerini Yukarı Yönlü Revize Etti

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini, ekim ayındaki tahmine kıyasla 0,2 puan artırarak yüzde 5'e yükseltti.

IMF'den çarşamba günü yapılan açıklamada, bu revizyonun Çin'e yönelik 2025 yılı 4. Madde Konsültasyonu'nun tamamlanmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Çin Misyon Şefi Sonali Jain-Chandra'nın başkanlık ettiği IMF heyetinin, 1-10 Aralık tarihleri arasında Beijing ve Shanghai'da temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre heyet, Çin hükümet yetkilileri, Çin Merkez Bankası, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerle ekonomik gelişmeler, riskler ve politika önceliklerine ilişkin yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi.

"Çin ekonomisi, son yıllarda birçok şokla karşı karşıya kalmasına rağmen dikkate değer bir direnç sergilemiştir" diyen Jain-Chandra, revize edilen tahminlerin, kısmen son dönemdeki makroekonomik politika teşvik tedbirlerini yansıttığını belirtti.

IMF heyeti, Çin'in 2026 yılı büyüme tahminini de ekim ayındaki tahmine göre 0,3 yüzde puan artırarak yüzde 4,5'e yükseltti.

Heyet, Çin'in tüketim odaklı büyümeyi desteklemek amacıyla son dönemde uygulamaya koyduğu genişlemeci maliye politikası, parasal genişleme adımları ve tüketim ile emlak sektörünü desteklemeye yönelik hedefli önlemleri olumlu karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, daha güçlü bir politika paketinin Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasına ek destek sağlayacağı vurgulandı.

Çin, 2025 yılı için yıllık büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5 olarak belirledi. Ülke ekonomisi, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdü.