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IMF Başkanı'ndan ABD Gümrük Vergisi Uyarısı

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'nin gümrük vergisi politikasının neden olduğu belirsizliğin küresel ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve büyüme beklentileri üzerinde olumsuz etkiler yaşanabileceğini vurguladı.

WASHINGTON, 1 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'nin gümrük vergisi politikasının yarattığı belirsizliğin küresel ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileme riski taşıdığını söyledi.

Georgieva, pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizlik devam ettikçe görünüme ilişkin riskin de artacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, "Araştırmalarımıza göre belirsizlik ne kadar uzarsa büyümeye yönelik olumsuz etki de o oranda artabilir" dedi.

Son verilerde tüketici ve yatırımcı güveninin zayıfladığına dair işaretler gördüklerini vurgulayan Georgieva, bunun da büyüme beklentileri üzerinde olumsuz etki yapması nedeniyle IMF'nin küresel büyüme tahmininde aşağı doğru "küçük bir düzeltmeye" gitmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Trump'ın duyurduğu yeni gümrük vergilerinin bazıları yürürlüğe girmiş durumda. Çarşamba günüyse yeni gümrük vergilerinin açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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