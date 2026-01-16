Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan, Öğrencilere "Yarıyıl" Mesajı: Diplomanızın Haksız Yere İptal Edilmediği Bir Geleceği Sizlere Vaadediyorum

Güncelleme:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarıyıl tatiline giren öğretmen ve öğrencilere haksızlıkların olmadığı bir eğitim sistemi vaadinde bulundu.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarıyıl tatiline giren öğretmen ve öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği, mülakatın olmadığı, liyakatinize göre değerlendirildiğiniz, dünyadaki örnekleriyle yarışan okulların olduğu, fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vaadediyorum" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yarıyıl tatiline giren öğretmen ve öğrenciler için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği, mülakatın olmadığı, liyakatinize göre değerlendirildiğiniz, dünyadaki örnekleriyle yarışan okulların olduğu, fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vaadediyorum. Yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyun.  Sizleri çok seviyorum. "

Kaynak: ANKA / Güncel
