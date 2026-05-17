Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu'nun kız futbol takımı beton zeminden namağlup şampiyonluğa uzandı

İZMİR'deki Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu'nun kız futbol takımı, Okullararası Yıldız Kızlar Gazi Şampiyonası'nda oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak namağlup ilçe şampiyonu oldu. Final maçını 5-0 kazanan ekip, daha önce halı saha tecrübesi bulunmayan öğrencilerden oluştu.

Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu'nun kız futbol takımı, Okullararası Yıldız Kızlar Gazi Şampiyonası'nda çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak namağlup ilçe şampiyonu oldu. Daha önce büyük oranda beton zeminde antrenman yapan ve bir kısmı ilk kez futbol deneyimi yaşayan öğrencilerden oluşan takım, final maçını 5-0 kazandı. Takım hem önyargıları kırdı hem de ilçede ilham veren bir başarı hikayesine imza attı. Okul Müdürü Özgür Şenyüz, okulda ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar öğrencilerin eğitim gördüğünü belirterek, kız futbol takımını kurma fikrinin öğrencilerin potansiyelini fark etmeleriyle ortaya çıktığını dile getirdi. Şenyüz, "Bir imam hatip ortaokulunda kız futbol takımı çok rastlanan bir şey değil. Kızlarımızın teneffüslerde oynarken bunu yapabileceklerini gördük. Onlara özgüven kazandırmak, farklı bir alan açmak istedik ve cesaretlendirdik" dedi.

'BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YOKTU'

Okulun beden eğitimi öğretmeni kadrosu bulunmadığını ifade eden Şenyüz, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla görevlendirilen beden eğitimi öğretmeni Hurşit Velioğlu ile sürecin başladığını anlattı. Takımdaki birçok öğrencinin daha önce hiç futbol oynamadığını söyleyen Şenyüz, "Bazıları hayatında ilk kez halı saha gördü. Okulumuzun bahçesindeki beton zeminde çalıştılar. Okul çıkışlarında antrenman yaptılar. Futbol kurallarını bile bilmiyorlardı. Ama çok çalıştılar ve inandılar" diye konuştu. Şenyüz, kız öğrencileri spor lisesi ve profesyonel futbol hayali konusunda da motive ettiklerini belirterek, bu başarının okulun tanınırlığını artırdığını kaydetti. Müdür Şenyüz şöyle devam etti: "Biz proje imam hatip ortaokuluyuz, yabancı dil ağırlıklı eğitim veren sınavla öğrenci alan bir okuluz. Bu başarı, ilçede çok yankılandı. Kayıt kabul sınavımıza gelen birçok kız öğrenci, kız futbol takımını gördükleri için bu okulu tercih etmek istediklerini söyledi."

'80 KİŞİLİK OKULDAN ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ ÇIKTI'

Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla görevlendirilen beden eğitimi öğretmeni Hurşit Velioğlu ise 80 öğrencilik küçük bir okuldan çıkan başarının kendilerini gururlandırdığını ifade edip, "Zorlu bir süreçti. Küçük ve beton bir zeminimiz vardı. Kızlarımız için elimizden geleni yaptık. Onları kendi çalıştığım halı sahalara götürdüm, orada antrenman yaptık. Hepsi çok gayretliydi. Güzel galibiyetler aldık ve birlikte bir şampiyonluk hikayesi yazdık" dedi. Takımın yedeklerle birlikte toplam 13 kişiden oluştuğunu belirten Velioğlu, "İnsanların imam hatiplere karşı önyargıları var. Ama kız futbol takımımızla bunun değişebileceğini gösterdik. Bu başarı gerçekten bu okula çok yakıştı" dedi.

'FUTBOLU ERKEKLER OYNAR DEDİLER, VAZGEÇMEDİM'

Takım oyuncularından 8'inci sınıf öğrencisi Cemre Polat (14) ise başlangıçta voleybola daha yakın olduğunu ancak futbol sayesinde kendine güven kazandığını söyledi. Polat, "Başta bana 'Futbolu erkekler oynar' dediler. Başörtülü olduğum için de tepki gösterenler oldu ama vazgeçmedim. Bence futbol sadece erkekler için değil, kadınlar için de var" dedi. Şampiyonluğun ardından ailesinin ve akrabalarının kendisiyle gurur duyduğunu belirten Polat, "İlçenin şampiyonu olmak bizim için çok büyük mutluluktu" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HAYALİ MİLLİ TAKIM'

7'nci sınıf öğrencisi Hilal İlci (13) ise futbola mahallede ağabeylerinden etkilenerek başladığını belirtip, "Erkeklerin arasında çok oynadım. Bu da bana tecrübe kattı. Okulda şampiyon olmak ve kızlarla birlikte futbol oynamak çok güzel bir histi. Futbolcu olmak, milli takımda oynamak en büyük hayalim" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Yavuz (11) da ailesinin başlangıçta futbol oynamasına sıcak bakmadığını belirtip, "Babamlar önce sakatlanırım diye korkuyordu. Ama şampiyon olduktan sonra onlar da çok mutlu oldu. Bu başarı beni daha da heveslendirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı