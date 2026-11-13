İletişim Başkanlığı 119 fonda yatırımcılara 161 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu

İletişim Başkanlığı 119 fonda yatırımcılara 161 milyar lira ödeme yapıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İletişim Başkanlığı, bugün yapılan ödemelerle tasfiye süreçlerinde 119 fonda 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almış oldu.
İletişim Başkanlığı: Bugün yapılan ödemelerle tasfiye süreçlerinde 119 fonda, 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapılmıştır. 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır
Kaynak: AA