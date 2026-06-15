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Ankara Havalimanı hizmete açılıyor

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"Modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı, başkentimizin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendirecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı'nın, başkentin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Ankara'nın, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır önemli bir esere daha kavuşacağını, Türkiye'nin hızlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete açılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen büyük atılımların yeni bir nişanesi olacağına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı, başkentimizin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendirecek, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini karşılayarak Türkiye'nin diplomatik gücüne ve ev sahipliği kabiliyetine katkı sunacaktır. Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyan bu anlayışla yükselen Ankara Havalimanı'nın, başkentimiz, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, Ankara Havalimanı ve yeni bağlantı yollarına ilişkin bilgilerin bulunduğu görsel de yer aldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
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