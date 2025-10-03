İklim Değişikliği Çay Tarımını Tehdit Ediyor

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, iklim değişikliğinin çay tarımının geleceğini tehdit eden en önemli risklerden biri haline geldiğini belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, iklim koşulları, hasatta makineli tarımın yanlış uygulanması ve sektörün finansal sorunları nedeniyle çayda verim ve kalite açısından kayıplar oluştuğunu ifade etti.

Birinci sürgünde 450 bin, ikinci sürgünde ise 492 bin ton yaş çay işlendiğine değinen Erdoğan, üçüncü sürgünde 370 ila 380 bin ton civarında yaş çay beklendiğini aktardı.

Erdoğan, 2024 yılına kıyasla 2025'te yaş çay rekoltesinde yaklaşık yüzde 20 oranında düşüş yaşandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Çay bitkisi sıcaklık ve nem dengesine çok hassas bir bitkidir. Özellikle ikinci sürgün döneminde düşük sıcaklıklar filizlenmeyi yavaşlatmış, birçok bahçede yeterli yaprak gelişimi sağlanamamıştır. Bu nedenle rekoltede ciddi bir kayıp yaşanmıştır. İklim değişikliği artık çay tarımımızın geleceğini tehdit eden en önemli risklerden biri haline gelmiştir."

Çay tarımının uzun vadede sağlıklı yürütülebilmesi için budama ve toprak yönetiminin kritik öneme sahip olduğunu da belirten Erdoğan, budamanın sadece dalların kesilmesinden ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, fabrikaların kapasitesini düşürmesi sonucu üreticilerin yaş çayı satmakta sorunlar yaşadığını da kaydetti.