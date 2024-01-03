İhsaniye'de 100. Yıl Kaymakamlık Kupası finali tamamlandı
İhsaniye'de düzenlenen 100. Yıl Kaymakamlık Kupası final maçı sona erdi. Gölbaşı takımı, Eğitimgücü'nü 3-2 yenerek turnuvayı kazandı. Ödül töreni düzenlendi ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
İhsaniye'de "100. Yıl Kaymakamlık Kupası" final maçıyla sona erdi.
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, ilçedeki 12 kurum katıldı.
Turnuvayı, final maçında Eğitimgücü'ne setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Gölbaşı takımı kazandı.
Karşılaşma sonrası ödül töreni düzenlendi.
İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.