Iğdırlı Berber, Ağrı Dağı'nda Zirvede Müşterisini Tıraş Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdırlı berber Murat Akay, Ağrı Dağı'nın zirvesinde müşterisini tıraş ederek hem dağa dikkat çekti hem de berberlik mesleğini tanıttı. Zirvede yapılan tıraş etkinliği, dağın turizm potansiyelini vurgulamayı amaçlıyor.

Iğdırlı berber ve dağcı Murat Akay, kendisiyle Ağrı Dağı'nın zirvesinde tırmanan müşterisini, 5 bin 137 metrede tıraş etti.

Kentte 20 yıldır berberlik yapan ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği görevini yürüten Akay, Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

5 kişilik grupla yaklaşık 3 günde zirveye çıkan Akay, burada beraberinde getirdiği tıraş ekipmanlarıyla, sürekli müşterisi olan Serkan Üç'ü tıraş etti.

Zirvede saç tıraşı yapan Akay, hem Ağrı Dağı'nın turizm potansiyeline hem de berberlik mesleğine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dağcı Serkan Üç ise "Hangi dağın zirvesine gidersen git o zirveye gelir tıraş olurum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.