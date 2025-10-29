Haberler

Iğdır'da Tuz Mağaralarında Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yer altındaki Tuz Mağaralarında voleybol turnuvası yapıldı. 8 takım katıldığı turnuvayı Kamışlı köyü takımı kazandı. Vali Ercan Turan, etkinliğin hem Cumhuriyet'in 102. yılı anısına hem de sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

Iğdır'da, yer altındaki Tuz Mağaralarında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası" yapıldı.

Valilik, Tuzluca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaralarında kutlandı.

Yer altındaki galerilerde düzenlenen voleybol turnuvasının ilk maçını, Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz ve protokol üyeleri yaptı.

8 takımın katıldığı turnuvada, Kamışlı köyünün takımı rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Iğdır'ın her yerinde Cumhuriyet Bayramı'mız büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tuzluca Tuz Mağaramızda düzenlenen bu özel voleybol turnuvası, hem Cumhuriyet'imizin 102. yılı anısına hem de sağlık açısından önemli bir etkinlik oldu. Tuz Mağarası akciğer sağlığı için faydalı, astım hastalığına iyi gelen bir yer. Sporla birleşince bu etkinliğin sağlık yönü daha da arttı. Burada spor yaparken adeta nefeslerimizin açıldığını hissettik. İnşallah bu tür spor faaliyetlerini düzenli hale getireceğiz." dedi.

Turnuvanın şampiyonu Kamışlı köyü takımından Necmettin Sayhan da Tuz Mağarası'nda voleybol oynamanın çok farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "4-5 maç yaptık ve şampiyon olduk. Köyümüz adına büyük bir onur. Kamışlı olarak her turnuvada olduğu gibi burada da birinci olduk. İlk kez böyle bir ortamda oynadım, gerçekten çok güzeldi ve eğlenceliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Sarcan - Güncel
