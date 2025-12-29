Haberler

Iğdır'da kasklı hırsız kuyumcu dükkanından 5.5 kilo altın çaldı

Iğdır'da kasklı hırsız kuyumcu dükkanından 5.5 kilo altın çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da başında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli, kuyumcu dükkanına girerek 5,5 kilo altın çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, esnaf tedbir alınmasını talep etti.

IĞDIR'da kapısındaki kepengi kaldırdıktan sonra kuyumcu dükkanına giren ve başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli, 5 buçuk kilo altın çalıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde Habip Temirak'a (42) ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerinin girişindeki kepengi kaldıran kasklı kişi, kapının kilidini de açtıktan sonra içeri girdi. Kaskını düzelttikten sonra tezgahın arkasına geçen şüpheli, cep telefonunun ışığıyla çekmeceleri tek tek açarak yaklaşık 5,5 kilo altını çalarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Habip Temirak, polise ihbarda bulundu. Polis olay ile ilgili çalışma başlatırken, Habip Temirak'ın babası Mehmet Temirak, şüphelinin bir an evvel bulunmasını istedi. Bu arada Iğdır'daki kuyumcu esnafı, hırsızlık olayının yaşanmaması için saat 20.00 ile sabah 06.00 arasında Kuyumcular Caddesi'nde tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı