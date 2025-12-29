Iğdır'da kasklı hırsız kuyumcu dükkanından 5.5 kilo altın çaldı

IĞDIR'da kapısındaki kepengi kaldırdıktan sonra kuyumcu dükkanına giren ve başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli, 5 buçuk kilo altın çalıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde Habip Temirak'a (42) ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerinin girişindeki kepengi kaldıran kasklı kişi, kapının kilidini de açtıktan sonra içeri girdi. Kaskını düzelttikten sonra tezgahın arkasına geçen şüpheli, cep telefonunun ışığıyla çekmeceleri tek tek açarak yaklaşık 5,5 kilo altını çalarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Habip Temirak, polise ihbarda bulundu. Polis olay ile ilgili çalışma başlatırken, Habip Temirak'ın babası Mehmet Temirak, şüphelinin bir an evvel bulunmasını istedi. Bu arada Iğdır'daki kuyumcu esnafı, hırsızlık olayının yaşanmaması için saat 20.00 ile sabah 06.00 arasında Kuyumcular Caddesi'nde tedbir alınmasını istedi.