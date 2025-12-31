Haberler

Iğdır'da kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve para çalan üç şüpheli, güvenlik kameraları incelemesi sonrası yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin lüks araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira para ele geçirildi.

Iğdır'da kuyumcu soygununa ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanından altın ve para çaldıktan sonra kaçıp güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalanan B.Ö, M.B. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekipler, şüphelilerin altınlarla aldığını belirlediği lüks araçta ve adreslerinde yaptığı aramada 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira para ele geçirdi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Habip Temirak'a ait kuyumcudan 30 Aralık'ta bir miktar para ile altın çalıp kaçan B.Ö, M.B. ve İ.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
