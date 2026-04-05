Iğdır'daki kayısı ağaçları çiçek açtı

Iğdır'daki kayısı ağaçları çiçek açtı
Iğdır'daki kayısı ağaçları, ilkbaharın gelişiyle birlikte çiçek açarak muhteşem bir görüntü oluşturdu. Yıllık yaklaşık 50 bin ton kayısı üretilen bölgede, çiçek açan ağaçlar görsel bir şölen sunuyor.

Iğdır'daki kayısı ağaçları ilkbaharın gelişiyle çiçek açarak beyaza büründü.

Sahip olduğu iklim ve coğrafi şartları nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır'da kayısı ilk sıralarda yer alıyor.

Yıllık yaklaşık 50 bin ton kayısının üretildiği kentte, yüzlerce dönüm arazi kayısıya ayrılmış durumda.

İlkbaharın gelişiyle çiçek açan kayısı ağaçları görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Adeta görsel bir şölene dönüşen kayısı çiçekleri, ilkbaharda Iğdır'da görülebilen en güzel manzaralar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
