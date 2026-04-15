İBB Meclisinde, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporuna ilişkin soru önergesi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu kapsamında ortaya çıkan mali yapı, operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu incelendiğinde, kurumun mali yapısı, operasyonel verimliliği ve sunduğu hizmet kalitesi açısından önemli sorun alanlarının bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Raporda yer alan verilerin yüksek zarar oranı, gelir yapısındaki dengesizlik, şeffaf hesap verilebilirlik, sefer iptalleri ve gecikmeler ile filo yenileme süreçlerindeki yetersizlikler gibi başlıklarda ciddi çalışma ve değerlendirme yapılması ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Çağlayan, "İETT'nin 2025 yılı zararının detaylı kalem bazlı dağılımı nedir? Bu zararın azaltılmasına yönelik somut bir eylem planı var mıdır?" dedi.

Çağlayan, "2025 yılı içerisinde gerçekleşen toplam zayi sefer sayısı ve oranı nedir? Hat bazlı dağılımı nasıldır? Gelirlerin yüzde 50'den fazlasının bağış ve yardımlardan oluşması karşısında, kurumun mali sürdürülebilirliğine yönelik hangi yapısal reformlar planlanmaktadır?" sorularını yönelterek, şöyle devam etti:

"2025 yılı içerisinde filoya katılması planlanan araç sayısı ile gerçekleşen araç sayısı hedefi ne kadar tutturulabilmiştir? Ortalama araç yaşı kaçtır? Hizmet dışı kalan araç adedi ne kadardır? Yolcu memnuniyeti araştırmasında elde edilen genel memnuniyetsizlik oranı kamuoyu ile gerçekçi olarak niye paylaşılmamıştır? Sayıştay raporlarında yer alan 6 kritik ve 62 diğer bulguya ilişkin hangi düzeltici işlemler yapılmıştır, bulgulara ilişkin içerikler nelerdir? Günlük 55 bin sefere yapılan müdahalelerin oranı nedir? Bu durum planlama zafiyeti olarak değerlendirilmekte midir? Trafik kaynaklı gecikmelerin azaltılması için İETT'nin alternatif ulaşım planları var mıdır?"

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.