Adana'da Su Borusu Patladı: Cadde Çöktü, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

ADANA'da patlayan içme suyu borusu nedeniyle mahallede ev ve iş yerlerini su basarken, caddede çökme meydana geldi.

Seyhan ilçesindeki Narlıca Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında ana içme suyu hattındaki su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle caddede çökme meydana geldi. Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen caddede trafikte aksamalar olurken, yayalar da zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ekipleri sabah saatlerinde suyun tahliyesi ve borunun onarımı için çalışma başlattı.

'ESKİ BORULARIN TAMAMININ DEĞİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

ASKİ Genel Müdürü Mansur Aladağ, boruların eski olduğunu belirterek, "Bunlar miadını doldurmuş 30-40 yıllık eski CTP boruları olduğundan zaman zaman bu tür patlaklar oluyor, gayet normal. Ham maddesi cam elyafı olduğundan çok fazla dayanıklılığı da yok. Yumuşak zeminde herhangi bir esneme yaptığında patlama ve delinmeler maalesef oluyor. Bunları önlemek için de Adana merkezde bulunan CTP borularının tamamının değişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Patlak yerdeki bağlantıyı yapıp, gün içerisinde suyu vereceğiz" dedi.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgedeki esnaf ise zaman zaman aynı problemin civar mahallelerde ya da caddelerde yaşandığına dikkat çekerek, çamur ve su kesintisi nedeniyle saatlerdir zorluk yaşadıklarını anlattı. Mahallenin alt yapısının çok eski olduğunu belirten esnaf Mustafa Billek (39), "Bu boru gece saat 03.00'te patladı. Tüm sorunu da buradaki esnaf çekiyor. İş yerlerimizin önü, kaldırım ve yollar toz, pislik, çamur içerisinde kalıyor. Herkes kendi dükkanının önünü temizliyor. Yollardaki çukurlar da her çalışma sonrası kalıyor. Herkes bu konudan çok şikayetçi. Burada altyapı yok. Yağışlı havalarda da su doluyor" diye konuştu. Esnaf Aynur Tarhan ise (40), "Sabah geldiğimizde her yer su ve çamur içindeydi. Yol çökmüş, boru patlamış. Sular hala kesik, hiçbir işimizi yapamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı