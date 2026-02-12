Haberler

İçki fiyatlarını camlarına asan büfe işletmecisi hakkında tutanak

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde içki fiyatlarını camlarına asan büfe sahibi hakkında, yasak olmasına rağmen fiyatları yazdığı için cezai işlem uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde içki fiyatlarını yazdığı kağıtları camlarına asan büfe sahibi hakkında cezai işlem uygulanması amacıyla Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayeti üzerine Muradiye Mahallesi Anabacı Caddesi üzerinde S.M.'ye ait büfede yasak olmasına rağmen içki fiyatlarının yazılı olduğu kağıtların camlara asılı olduğunu belirledi. Polis, yazılı kağıtları kaldırtırken, '4250 sayılı kanuna muhalefet' suçundan S.M. hakkında cezai işlem uygulanması amacıyla Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere tutanak tanzim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
