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Finlandiyalı ICEYE şirketinin, İtalya'nın savunma ve havacılık şirketi Avio'yu satın almak için teklif sunduğu belirtildi.

Finlandiya'da yayın yapan Yle ajansının haberinde, ülkenin uydu ve uzay teknolojisi şirketi ICEYE'nin, Avrupa'nın uzay ve savunma alanındaki bağımsız kapasitesini güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.

Haberde, ICEYE'nin söz konusu amaç doğrultusunda İtalyan Avio'yu satın almak için 2 milyar avro teklif sunduğu kaydedildi.

ICEYE'nin, ABD merkezli SpaceX'e olan bağımlılığını azaltmasını hedeflediği aktarılan haberde, satın almanın gerçekleşmesi halinde İtalya'ya 5 yıl içerisinde 1 milyar avro ek yatırım yapılmasının planlandığı, bu yatırımla da Vega roketlerinin fırlatma sıklığının artırılması ve üretim kapasitesinin genişletilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Haberde, ICEYE'nin, Avio'nun mevcut marka ve çalışanlarını koruyacağı bilgisi paylaşıldı.

ICEYE Üst Yöneticisi (CEO) Rafal Modrzewski de yaptığı açıklamada, "Hükümetlerin kritik uzay altyapısı üzerinde kontrol sağlamaları gerekiyor. Buna en acil ihtiyaç duyan yer ise Avrupa. Avio, Avrupa'nın hem roket motorları hem de fırlatma alanında ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA