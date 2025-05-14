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IATA: Çin Yapımı Uçaklar Havacılık Sektörünü Güçlendirecek

IATA: Çin Yapımı Uçaklar Havacılık Sektörünü Güçlendirecek
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Çin yapımı uçakların havacılık sektörüne rekabet getireceğini ve daha uygun satın alma maliyetleri sunacağını açıkladı. IATA Genel Müdürü Willie Walsh, konferansta Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nin modern uçak üretimini vurguladı.

NAİROBİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Havayolu şirketlerini temsil eden küresel ticaret birliği Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Çin yapımı uçakların havacılık sektörüne ivme kazandırmasının beklendiğini belirtti.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, salı günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen IATA Yer Hizmetleri Konferansı'nda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nin hali hazırda dünya çapında faaliyette olan uçaklara alternatif olabilecek verimli ve modern uçaklar ürettiğini söyledi.

Walsh, açıklamanın devamında, "Çin yapımı uçakların uçak pazarına rekabet getirmesi ve dolayısıyla havayolu sektörüne daha uygun satın alma maliyetleri sunması bekleniyor" dedi.

Walsh, "Çin yapımı uçaklar esas olarak Çin ve Çin sertifikasyonunu kabul eden komşu Asya ülkelerinde kullanılıyor" dedi.

Üç gün süren toplantı, küresel havacılık ekosistemini güçlendirecek çözümleri tartışmak üzere dünyanın dört bir yanından havayolu şirketleri ile politika yapıcılarını bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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