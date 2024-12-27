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HUSİAD'ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Oldu

HUSİAD'ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Oldu
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Huğlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HUSİAD) 2024 yılı olağanüstü genel kurulunda Mehmet Şahin, yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Şahin, birlikteliğe minnet duygularıyla yaklaşırken, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini vurguladı.

Huğlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HUSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mehmet Şahin oldu.

Beyşehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen HUSİAD'ın 2024 yılı olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Şahin, yaptığı konuşmada, kurucu başkan İrfan Usta ve kurucu üyelerin 2017 yılında temellerini atarak inşa ettiği bu birlikteliğe minnet duyguları içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bayrağı teslim aldığı İrfan Usta ve ekibine bu anlamda hizmetlerinden ve Huğlu sanayisine verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Şahin, "Devraldığı yeni görevi yönetimdeki iş insanı çalışma arkadaşlarıyla birlikte derneğin tüzüğü, değerleri ve amaçları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

İrfan Usta ise sanayicileri savunma sanayisine adapte olabilmesi ile ilgili hayalleri yerine getirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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