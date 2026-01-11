Haberler

Hürriyet Partisi, Gümrük Muafiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının İptali İçin Dava Açacağını Duyurdu

Güncelleme:
Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Cumhurbaşkanlığı'nın gümrük muafiyetini kaldıran kararının iptali için dava açacaklarını duyurdu. Gül, bu kararın Türkiye'deki üretim ve girişimcilik faaliyetlerine zarar vereceğini belirtti.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, gümrük muafiyetini ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için dava açacaklarını belirtti.

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medya hesabından  "Hürriyet Partisi olarak gümrük muafiyetini kaldıran, vatandaşların yurt dışından alışveriş imkanını elinden alan, Türkiye'deki üretim, ar-ge ve girişimcilik faaliyetlerine ciddi zarar verecek Cumhurbaşkanı Kararı'na dava açıyoruz. Hürriyet Partisi elindeki çok sınırlı imkanlarla sizlerin haklarını savunma çalışıyor. Takip edin, paylaşın, aramıza katılın. Desteğinize ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
