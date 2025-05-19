Huawei, HarmonyOS ile Dizüstü Bilgisayar Pazarına Giriş Yaptı

CHENGDU, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei pazartesi günü HarmonyOS yüklü iki dizüstü bilgisayarını tanıtarak kendi geliştirdiği işletim sistemini ilk kez kişisel bilgisayarlarda kullanmış oldu.

Huawei MateBook Pro ve MateBook Fold Ultimate Design'ın piyasaya sürülmesi, şirketin HarmonyOS işletim sistemini akıllı telefonların ve tabletlerin ötesine taşıyarak, Microsoft'un Windows ve Apple'ın macOS sistemlerinin uzun süredir egemen olduğu kişisel bilgisayar pazarına sokma çabasını yansıtıyor.