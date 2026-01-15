Haberler

Çin'in Huanghua Limanı'nın Kargo İşlem Hacmi 2025'te 366 Milyon Tona Ulaşarak Rekor Kırdı

Cangzhou'daki Huanghua Limanı'nın kargo işlem hacmi, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,08 artışla 366 milyon tona ulaştı. Bu, limanın tarihindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

CANGZHOU, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde bulunan Huanghua Limanı'nın konteyner terminaline demirlemiş kargo gemisi, 15 Ocak 2026.

Cangzhou Limanı Grubu'nun verilerine göre, Huanghua Limanı'nın kargo işlem hacmi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,08 artışla 366 milyon tona çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. (Fotoğraf: Yuan Liwei/Xinhua)

