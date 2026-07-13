Hong Kong ile Körfez Arap Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Değeri İlk 5 Ayda Yüzde 35 Arttı

HONG KONG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki ticaretin değeri yılın ilk beş ayında yüzde 35'in üzerinde artış gösterdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, pazar günü yaptığı açıklamada, bunun geçen yıl kaydedilen yaklaşık yüzde 5'lik yıllık artışa göre önemli ölçüde bir hızlanmaya işaret ettiğini söyledi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ticaret söz konusu beş aylık dönemde yüzde 52'nin üzerinde arttı.

Körfez ülkelerinin varlık fonlarındaki ABD ve Avrupa dışındaki alternatif yatırım merkezlerine yönelme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çeken Chan, geçen yıl bu fonların milyarlarca dolarlık varlık tahsislerinin yaklaşık yüzde 40'ını Asya'ya yönlendirdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua