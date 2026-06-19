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Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda Soygun: 6 Kilogram Altın Çalındı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda Soygun: 6 Kilogram Altın Çalındı
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Hong Kong Uluslararası Havalimanı otoparkında bıçaklı saldırıya uğrayan bir yolcunun 6 kilogram altını gasp edildi. Altın külçelerinin değeri yaklaşık 893 bin dolar. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

HONG KONG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında bir yolcunun üzerindeki 6 kilogram altın saldırganlar tarafından gasbedildi. Perşembe günü erken saatlerde bıçaklı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırıya uğrayan yolcunun, Endonezya'nın Bali Adası'ndan döndüğü ve taşıdığı altın külçelerinin yaklaşık 7 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 893.127 ABD doları) değerinde olduğu belirtildi.

Habere göre, saldırganlar olay yerinden bir araçla kaçarken, Hong Kong polisi, adli inceleme yürütmek amacıyla otoparkı güvenlik çemberine aldı ve şüphelilerin yakalanması için kentin ana yollarında kontrol noktaları oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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