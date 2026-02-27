Tüik: "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 34,07, Aylık Yüzde 7,74 Arttı"

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış gösterdi.

TÜİK, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. H-ÜFE 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 6,08 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA