Çorum'da "Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Küresel İstihdam Çalıştayı" düzenlendi

Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ve Global İstihdam Bürosu iş birliğinde düzenlenen çalıştay, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve küresel istihdam sorununa çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ve Global İstihdam Bürosu iş birliğinde, "Üniversite Sanayi İşbirliğinde Küresel İstihdam Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerinin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaştığına dikkati çekerek, "Teknoloji Transfer Ofisi AŞ'nin kurulmasıyla sektörle daha bütünleşik bir yapıya geçildi. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İstihdam konusuna çok yönlü yaklaşılması gerekiyor." dedi.

Çalıştayın sektör temsilcileriyle mevcut sorunların değerlendirilmesine ve çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sunacağının altını çizen Öztürk, üniversitenin bölgenin ekonomik ve sektörel potansiyeline uygun şekilde sürecin içerisinde yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ise çalıştayın küresel istihdam sorununa üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çözüm üretmeyi amaçladığını söyledi.

Çalıştayda Çorum, bölge ve Türkiye ölçeğinde değişen istihdam koşullarının ele alınacağını aktaran Başcı, iş gücü arz ve talebi arasındaki dengenin güçlendirilmesi için yeni bir model geliştirdiklerini belirtti.

Yeni model kapsamında Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Global İstihdam Bürosunun iş birliği yapacağını dile getiren Başcı, ihtiyaç duyulan nitelikli personelin belirlenmesine yönelik analiz yürütüleceğini, bu doğrultuda istihdamın sürekliliğine katkı sağlayacak eylem planı hazırlanacağını ifade etti.

Global İstihdam Bürosu Başkanı Ali Karabacak da iş arayanlara yönelik 3 fazlı bir çalışma yürüttüklerine işaret ederek, "Model kapsamında meslek tercihleri, Hitit Üniversitesinde verilecek eğitim ve sonrasında sağlanacak istihdam planlandı. Üretim sektöründe işe yerleşenlerin 6 aylık maaş desteği İŞKUR tarafından karşılanacak. Uluslararası istihdam için dil, kültür ve mesleki yeterlilik eğitimi üniversite tarafından verilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
