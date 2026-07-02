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Hırvatistan'da aşırı sıcakların ardından şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

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Hırvatistan'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkların ardından şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Orahovica'da bir spor salonunun çatısı uçarken, Vrbanovec ve Martijanec'te çok sayıda ağaç devrildi. Ölü veya yaralı bulunmazken, araçlar hasar gördü.

Hırvatistan'da 40 dereceyi aşan yüksek sıcaklıkların ardından şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Orahovica kentinde şiddetli yağışla etkili olan fırtına sonucu spor salonunun çatısı uçtu.

Orahovica Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, okula ait spor salonunun çatısının bir kısmının fırtına nedeniyle uçtuğu, binayı su bastığı, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirildi.

İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada da şiddetli yağış ve fırtınanın Vrbanovec ve Martijanec kentlerindeki çok sayıda ağacın devrilmesine neden olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede devrilen ağaçlara müdahale ettiği, çok sayıda aracın da hasar gördüğü kaydedildi.

Hırvatistan'da 40 dereceyi aşan aşırı sıcakların ardından yıldırım düşmesi sonucu çıkabilecek orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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