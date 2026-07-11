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Hindistan ve Yeni Zelanda, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'un görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi kararlaştırıldı. Eğitim, spor ve kültür alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Hindistan ve Yeni Zelanda'nın, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldığı bildirildi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Başbakan Narendra Modi'nin Yeni Zelanda ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Modi'nin Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiği belirtilen paylaşımda, iki ülkenin ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldığı kaydedildi.

Paylaşımda ayrıca, iki ülkenin eğitim, spor ve kültür gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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